ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Перми самолет застрял в сугробе

В Перми самолет застрял в сугробе

Из-за плохой погоды в России в аэропорте Перми пассажирский самолет застрял в сугробе. По предварительным данным, когда лайнер брал разгон, его увело в сторону и он завяз в снегу.

Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. Воздушная гавань после инцидента была закрыта, но уже возобновила работу в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все