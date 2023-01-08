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В Перми самолет застрял в сугробе
Из-за плохой погоды в России в аэропорте Перми пассажирский самолет застрял в сугробе. По предварительным данным, когда лайнер брал разгон, его увело в сторону и он завяз в снегу.
Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта. Воздушная гавань после инцидента была закрыта, но уже возобновила работу в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
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