В аэропорту Сан-Франциско запретили продажу воды в бутылках из пластика

Правила распространяются на рестораны воздушной гавани, киоски и автоматы. Пассажирам рекомендуется брать с собой многоразовые бутылки или покупать алюминиевые и стеклянные емкости. Запрет не распространяется на сладкие газированные напитки, а также чаи и соки. Не исключено, что в случае нарушения новых правил будут взимать штрафы. При этом руководство воздушной гавани надеется, что применять жесткие меры не потребуется.