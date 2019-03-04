В аэропорту Схипхол из-за сильного ветра отменены более 70 рейсов

Главный аэропорт Нидерландов Схипхол отменил более 70 рейсов по тридцати шести европейским направлениям. Причина - сильный ветер. Такие меры приняты для сокращения риска задержек на международных рейсах. Направления на СНГ ситуация пока не затронула. В Голландии объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра на побережье могут достигать 100 км/ч.

