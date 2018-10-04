В аэропорту Судана два военных самолета не разминулись на посадочной полосе

ЧП в аэропорту Судана. Два военных самолета концерна имени Антонова не разминулись на посадочной полосе воздушной гавани Хартум. В Интернете только что появилось видео. Один из лайнеров на скорости врезался в другой. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения. Аэропорт был закрыт несколько часов. Обошлось без жертв.