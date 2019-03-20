В аэропорту Тегерана загорелся самолет

ЧП в аэропорту Тегерана. Там этой ночью при посадке загорелся самолет, на борту которого находились 100 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, людей экстренно эвакуировали.



Инцидент произошел после жесткой посадки - у лайнера не открылись шасси. В результате он приземлился на собственное “брюхо”. По всей видимости, из-за этого у судна загорелся двигатель, однако огонь на салон перекинуться не успел.