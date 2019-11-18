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В аэропорту Техаса столкнулись два самолета: пострадавших нет

ЧП в аэропорту Техаса. Столкнулись два легкомоторных самолета. Первый авиалайнер находился на стоянке (он прибыл из Нового Орлеана). Другой бизнес-джет при посадке врезался в уже припаркованное воздушное судно. Сообщается, что пострадавших нет и происшествие на работе авиаузла не сказалось. Вылеты и прилеты проходили в штатном режиме.

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