В аэропорту Вены начала работу новая бюджетная авиакомпания

В международном аэропорту Вены начала работу новая бюджетная авиакомпания Level. Перевозчик работает на базе испанской авиационной компании "Иберия" и британской British Airways. Лоукост-рейсы выполняются по 14 европейским направлениям. Пока флот воздушной линии состоит из 4 самолетов Airbus A-321, но в ближайшее время их может стать около 30.