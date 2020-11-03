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В Афганистане день траура по жертвам вчерашней атаки в университете Кабула

Погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Все жертвы - студенты вуза. Вначале раздался взрыв, затем группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом. В то время там проходила церемония открытия книжной выставки, в которой принимали участие представители из Ирана. Трое боевиков были ликвидированы полицейскими. Ни одна из группировок ответственность за нападение на себя не взяла.

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