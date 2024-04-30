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В Афганистане из-за наводнений погибли не менее семи человек и десятки пропали без вести - прогнозы синоптиков неутешительны

В Афганистане из-за наводнений и прошедшего снегопада погибли не менее семи человек и десятки пропали без вести. В провинциях Нангархар и Лагман разрушено около 800 домов, уничтожены сотни гектаров посевов. Сельскохозяйственный сезон сорван, а местные синоптики предупреждают о вероятности сильных дождей.

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