В Афганистане из-за наводнений погибли не менее семи человек и десятки пропали без вести - прогнозы синоптиков неутешительны

В Афганистане из-за наводнений и прошедшего снегопада погибли не менее семи человек и десятки пропали без вести. В провинциях Нангархар и Лагман разрушено около 800 домов, уничтожены сотни гектаров посевов. Сельскохозяйственный сезон сорван, а местные синоптики предупреждают о вероятности сильных дождей.