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В Афганистане из-за наводнения погибли более 310 человек

В Афганистане из-за наводнения погибли более 310 человек

В результате наводнения в афганской провинции Баглан погибли 311 человек, пишет БЕЛТА.

По сведениям Международной организации по миграции, разрушено более 2 тыс. домов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наводнение, к которому привели проливные дожди, произошло в Афганистане 10 мая.

Фото:Агентство Анадолу

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