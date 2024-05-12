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В Афганистане из-за наводнения погибли более 310 человек
В результате наводнения в афганской провинции Баглан погибли 311 человек, пишет БЕЛТА.
По сведениям Международной организации по миграции, разрушено более 2 тыс. домов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Наводнение, к которому привели проливные дожди, произошло в Афганистане 10 мая.
Фото:Агентство Анадолу
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