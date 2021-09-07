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В Афганистане объявлен состав нового правительства
"Талибан" объявил о составе нового правительства Афганистана.
Пост премьер-министра на ближайшее время займет Мохаммад Хасан Ахунд. Глава политофиса мулла Барадар стал вице-премьером страны. Известно, что новый состав правительства временный.
Перестановки в стране проходят на фоне волнений. Накануне в Кабуле вновь звучала стрельба - огонь открыли для разгона протестующих. Они требовали, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид, приглашенный талибами. В акции участвовали сотни человек, большинство из них женщины. Сообщалось о пострадавших.
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