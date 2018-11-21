В Афганистане объявлен траур по жертвам теракта в Кабуле

Накануне террорист-смертник подорвал себя в зале свадебных торжеств на севере города. Погибли 55 человек. Еще около 70 получили ранения. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок. Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь организации решительно осудили кровавый теракт в Афганистане. Антониу Гутерриш отметил, что атаки на мирных жителей - это нарушения международного права.