В Афганистане удалось спасти младенца из-под завалов после землетрясения

Кадры чудесного спасения младенца пришли из Афганистана: спустя почти сутки после сильного землетрясения из-под руин удалось извлечь девочку, которой не исполнилось и года. Ребенок оказался жив и даже здоров, насколько это вообще возможно после таких испытаний.

Тем временем число жертв стихийного бедствия в стране продолжает расти. Власти Афганистана сообщают о 2,5 тыс. погибших, однако эти данные явно не окончательные. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 располагался неподалеку от города Герат. Разрушения зафиксированы по всей территории страны. Из-за отсутствия спецтехники разборы завалов ведутся вручную и могут занять недели, если не месяцы.