В Афганистане произошла смена власти - Кабул перешел под контроль движения "Талибан"

Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание по ситуации в Афганистане. Генеральный секретарь организации призвал "Талибан" проявлять максимальную сдержанность и не допустить насилия. В этой стране произошла смена власти. Президент Ашраф Гани оставил пост, чтобы избежать кровопролития, и улетел в Таджикистан. Кабул перешел под контроль движения "Талибан", и сотни людей стремятся покинуть город. На улицах слышна стрельба и взрывы. Талибы захватили телевидение, заняли все госучреждения и президентский дворец. На территории Афганистана массово закрываются посольства.







Худший провал США за последние десятилетия

Политические оппоненты президента США уже назвали происходящее в Кабуле худшим провалом Штатов за последние десятилетия. Ситуация в Афганистане резко обострилась после решения Байдена вывести американский контингент, который находился там 20 лет. Лидеры движения "Талибан" уже приходили к власти в Афганистане, и тогда после захвата Кабула запретили в стране компьютеры, музыку, телевидение, алкоголь и образование для женщин.

В поддержку страны сотни представителей афганской диаспоры в США устраивают спонтанные акции протеста. Демонстранты перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке выкрикивают лозунги "Жизни афганцев важны" и "Прекратите убивать афганцев". Протестующие за мир в Афганистане собрались и у стен Белого дома. Они требуют остановить насилие, спасти афганских женщин и наказать "ответственных".





МИД Беларуси следит за ситуацией в Афганистане

За ситуацией в Афганистане следит МИД Беларуси. Как заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, наши граждане в этой стране могут обращаться за помощью в посольство Беларуси на территории Таджикистана.