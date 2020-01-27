В Афганистане разбился самолет, летевший из Герата

Крушение самолета в Афганистане. Лайнер, летевший из Герата в индийский Дели, разбился и загорелся в провинции Газни. На борту находились 110 человек. На место ЧП направлены спасатели. Что это за самолет, пока непонятно. Одни СМИ сообщают, что он принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Правда, в гавани информацию не подтверждают. Другие говорят, что это машина армии Афганистана.