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В Афганистане свыше 5 млн человек стали внутренними беженцами
Свыше 5 млн жителей стали внутренне перемещенными в Афганистане. Таковы данные международной правозащитной организации Amnesty International. Люди, которые бежали от войны и разрушений, живут во временных лагерях в Кабуле, где им не предоставляется медицинская помощь, выдача продовольствия проводится нерегулярно. Беженцы призывают благотворительные организации предоставить им убежище или помочь вернуться домой. Правозащитники заявили, что мировое сообщество должно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Афганистан. В то же время Министерство по делам беженцев в составе временного правительства талибов считает, что на самом деле число беженцев - около миллиона человек.
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