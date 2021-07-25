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В Афганистане введен комендантский час

Комендантский час введен на большей части Афганистана из-за наступления талибов. В 31-й из 33-х провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до 4 утра. Талибы активизировали свои силы по мере вывода американских войск с территории государства. Пока им не удалось захватить ни одного крупного города, однако на территории страны постоянно ведутся бои с правительственными силами.

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