В Афганистане введен комендантский час

Комендантский час введен на большей части Афганистана из-за наступления талибов. В 31-й из 33-х провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до 4 утра. Талибы активизировали свои силы по мере вывода американских войск с территории государства. Пока им не удалось захватить ни одного крупного города, однако на территории страны постоянно ведутся бои с правительственными силами.