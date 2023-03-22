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В Афганистане зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5

В Афганистане зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5. Два человека погибли в восточной афганской провинции Лагман. Не обошло стороной и Пакистан. Там из-за землетрясения погибли по меньшей мере 9 человек.

Подземные толчки также ощутили жители Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Разрушены десятки домов.

Фото:БЕЛТА

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