В Афганистане жертвами наводнения стали 60 человек

Жертвами внезапного наводнения в Афганистане стали по меньшей мере 60 человек. Более сотни получили ранения. Подтопления спровоцировали сильные сезонные ливни сразу в пяти районах провинции Баглан. По прогнозам синоптиков, здесь ожидаются еще два урагана.