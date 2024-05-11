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В Афганистане жертвами наводнения стали 60 человек

Жертвами внезапного наводнения в Афганистане стали по меньшей мере 60 человек. Более сотни получили ранения. Подтопления спровоцировали сильные сезонные ливни сразу в пяти районах провинции Баглан. По прогнозам синоптиков, здесь ожидаются еще два урагана.

Критическая ситуация и в Тишканском районе. Там большая вода отрезала доступ к месту, где проживают около 20 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

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