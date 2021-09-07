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В афганской провинции Панджшер продолжаются бои
Из афганской провинции Панджшер продолжает поступать противоречивая информация. Талибы утверждают, что полностью контролируют территорию. Представители же сопротивления сообщают, что бои продолжаются, а местные жители уходят в горы.
Талибы готовы объявить состав правительства Афганистана
Известно также, что в нескольких городах прошли митинги в поддержку ополченцев. Тем временем представители движения "Талибан" заявляют, что готовы объявить состав нового правительства. На мероприятия по этому случаю приглашены Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.
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