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В Афинах более 12 тыс. студентов провели митинг против законопроекта о частных университетах

Греки протестуют против антиконституционных действий правительства. Более 12 тысяч студентов провели массовый митинг перед парламентом в центре Афин против обсуждаемого там законопроекта, который разрешит создавать в стране частные университеты и филиалы зарубежных вузов. Между протестующими и полицией произошли стычки - стражи порядка пустили в ход резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Несмотря на массовое недовольство студентов и сотрудников университетов, скандальный законопроект все же принят. Противники частных вузов уверены, что новации обесценят дипломы госуниверситетов, ухудшат их финансирование, а в итоге и вовсе вытеснят с рынка. А платное образование полностью искоренит бесплатное.

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