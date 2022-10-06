В Афинах пенсионеры вышли на протест, требуя расширения прав и повышения пенсий

Говорят, что лошадей убивают, когда они стареют. На то и был расчет, но они не учли, что пенсионеры еще годятся на то, чтобы побороться за свои права. Здесь сегодня тысячи людей. И это без учета тех, кто не смог прийти по медицинским причинам. Мы против политики, которая ущемляет пенсионеров, обременяя их непосильной налоговой нагрузкой.

Василис Анастасопулос, активист