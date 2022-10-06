3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Афинах пенсионеры вышли на протест, требуя расширения прав и повышения пенсий
Санкционные решения, приведшие к росту цен и тарифов в Евросоюзе, больнее всего бьют по самым уязвимым. В Греции на протесты против политики правительства вышли пенсионеры. Колонна протестующих прошла к канцелярии премьер-министра, требуя расширения прав и повышения пенсий.
Говорят, что лошадей убивают, когда они стареют. На то и был расчет, но они не учли, что пенсионеры еще годятся на то, чтобы побороться за свои права. Здесь сегодня тысячи людей. И это без учета тех, кто не смог прийти по медицинским причинам. Мы против политики, которая ущемляет пенсионеров, обременяя их непосильной налоговой нагрузкой.
Мы все еле сводим концы с концами. Лично мне в финансовом отношении помогают дети, чтобы я мог оплачивать аренду и электричество. Мы не попрошайничаем, мы требуем свое.
Депутаты местного парламента также присутствовали на акции протеста в Афинах, чтобы выразить свою поддержку требованиям пенсионеров. Участники скандировали лозунги против роста цен на энергию и за снижение стоимости предметов первой необходимости.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов