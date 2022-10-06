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В Афинах пенсионеры вышли на протест, требуя расширения прав и повышения пенсий

Санкционные решения, приведшие к росту цен и тарифов в Евросоюзе, больнее всего бьют по самым уязвимым. В Греции на протесты против политики правительства вышли пенсионеры. Колонна протестующих прошла к канцелярии премьер-министра, требуя расширения прав и повышения пенсий.

Говорят, что лошадей убивают, когда они стареют. На то и был расчет, но они не учли, что пенсионеры еще годятся на то, чтобы побороться за свои права. Здесь сегодня тысячи людей. И это без учета тех, кто не смог прийти по медицинским причинам. Мы против политики, которая ущемляет пенсионеров, обременяя их непосильной налоговой нагрузкой.
Василис Анастасопулос, активист
Мы все еле сводим концы с концами. Лично мне в финансовом отношении помогают дети, чтобы я мог оплачивать аренду и электричество. Мы не попрошайничаем, мы требуем свое.
Сотирис Зартамопулос, активист

Депутаты местного парламента также присутствовали на акции протеста в Афинах, чтобы выразить свою поддержку требованиям пенсионеров. Участники скандировали лозунги против роста цен на энергию и за снижение стоимости предметов первой необходимости.

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