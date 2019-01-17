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В Афинах полицейские разгоняют митинги учителей слезоточивым газом
Сегодня на улицы столицы Греции вышли сотни работников сферы образования против смены процедуры трудоустройства. Это уже третья волна протестов учителей, они требуют трудоустроить на постоянной основе тех, кого взяли по временным договорам.
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