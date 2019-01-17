ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Афинах полицейские разгоняют митинги учителей слезоточивым газом

Сегодня на улицы столицы Греции вышли сотни работников сферы образования против смены процедуры трудоустройства. Это уже третья волна протестов учителей, они требуют трудоустроить на постоянной основе тех, кого взяли по временным договорам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все