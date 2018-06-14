В Афинах продолжаются транспортные забастовки

Если накануне бастовали таксисты против Uber, то теперь работники общественного транспорта не довольны новым законом с мерами экономии. Он нужен для завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Сегодня жителей Афин ждут, мягко говоря, неудобства. Остановится работа автобусов, троллейбусов и метро, включая маршруты с аэропортом. И это все добавится к забастовке такси. Так что - только пешком.