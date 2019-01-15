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В Афинах протесты учителей закончились стычками с полицией

Манифестанты прорвались через кордоны к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ. Преподаватели требуют отзыва законодательства, меняющего процедуру назначения педагогов в государственных школах. В акции приняли участие более 3000 человек. Это уже второй массовый протест учителей в Афинах за последние несколько дней.

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