ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Африке выпал снег

В ЮАР впервые за полвека выпал снег! В некоторых регионах столбик термометра обвалился почти до минус 10 градусов. Температурные рекорды были побиты в 19 частях страны. Резкое похолодание пришло на юг Африки из Антарктики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все