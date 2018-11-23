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В Алабаме "черная пятница" началась со стрельбы

В американском штате Алабама со стрельбы началась "черная пятница". Подростки во время ссоры открыли огонь в торговом центре города Гувер прямо во время масштабной распродажи. Несколько человек получили ранения, среди них 12-летняя девочка. Один из стрелков был ликвидирован.

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