В Алабаме сбежавший из тюрьмы заключенный пытался спрятаться в мусорном баке

Заключенный, сбежавший из тюрьмы в Алабаме (штат США), пытался спрятаться в мусорном баке, но попытка не удалась.

Полицейский вертолет обнаружил угнанную беглецом машину на стоянке заправочной станции.Сообщается, что правоохранители пытались остановить сбежавшего Тайри Чепмена, когда он выходил с заправочной станции, но заключенный убежал. На кадрах с вертолета видно, как мужчина бежит по району, затем забирается в мусорный бак и закрывает крышку. Далее стражи порядка вытаскивают беглеца из контейнера и арестовывают.