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В Аланье сгорели 4 яхты
Турция вновь столкнулась с разрушительным огнем. В Аланье сгорели сразу 4 яхты. Изначально вспыхнул один прогулочный парусник, вскоре пожар перекинулся на соседние лодки. В момент инцидента на кораблях находились люди - пассажиры и члены экипажа спаслись, прыгнув в воду. От угарного газа пострадал пожарный. По сообщениям губернатора Анталии, погибших нет.Причины ЧП уточняются.
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