В Албании группа активистов несколько недель не выходит из здания Национального театра

В защиту искусства и историко-культурного наследия. В Албании группа активистов уже несколько недель не выходит из здания Национального театра. Таким образом они борются против планов правительства снести строение 1939 года и возвести на его месте комплекс небоскребов. В театре дают по три спектакля в неделю - это главный источник финансирования протестной акции. Власти же заявляют, что старое здание представляет "угрозу для здоровья и безопасности".