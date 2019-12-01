В Албании ликвидируют последствия сильного землетрясения

Спящая кошка первой почувствовала приближение беды - уникальное видео было снято камерой наружного наблюдения в городе Шенджин

Спали и жители Дурреса, Лежи и Тираны - всего через несколько часов они надолго забудут про спокойный сон. Незадолго до рассвета началось землетрясение - его магнитуда составила 6,4. Эпицентр находился в 34 километрах от столицы. Дуррес оказался ближе - там больше всего разрушений, нарушено электро- и водоснабжение. Жителей пострадавших населенных пунктов охватила паника, они в спешке покидали дома. В городе Курбин мужчина в страхе быть погребенным под обломками прыгнул с балкона и разбился насмерть. Спасательная операция развернулась тотчас же - еще до рассвета были организованы поиски выживших. Этому мальчику повезло: его практически невредимого вытащили из-под разрушенного дома в первую же ночь после землетрясения. Многим же приходится ждать помощи сутками. Этот мужчина пролежал под завалами двое суток, прежде чем его нашли.

В Тиране пришлось закрыть временно аэропорт из-за повреждения здания

Отменили занятия в школах. Подземные толчки ощущались по всему Балканскому полуострову и в южных областях Италии. Для Албании это уже второе землетрясение за месяц и самое разрушительное за 40 лет.

Помочь в поиске выживших прибыли спасатели из Европы: Хорватии, Черногории, Греции, Румынии, Турции, Сербии. Некоторые команды привезли с собой собак-ищеек, а итальянские специалисты еще и новейшее оборудование для поиска людей среди руин. Бок о бок с албанцами работают спасатели из Сербии. Общими усилиями несколько десятков человек были вытащены из-под завалов. Пострадавших - более 700.

В четверг магнитуда нового землетрясения составила уже 5,4. Эпицентр, как и первого удара, находился в Адриатическом море. В тот же день страна должна была праздновать День албанского флага. Торжества отменили, а стяги приспустили в знак национального траура. Был введен режим ЧС - сначала в Тиране и Дурресе, затем и в Леже. В разных странах открыты счета по сбору средств на помощь населению Албании. 100 тысяч евро направил Папа Римский Франциск. Свою помощь Тиране предложили Франция и Германия.

В списке жертв разрушительной стихии люди всех возрастов, есть и дети

Восьмилетнюю Эсьель нашли мертвой под завалами в руках у матери. Безутешная женщина хотела остаться рядом с дочерью, не слушалась команд спасателей. Позже она скончалась от полученных травм по пути в больницу.

Несправедливая, невероятная трагедия заставила расплакаться министра обороны Албании. Зачитывая список погибших, Олта Джачка не смогла сдержать слез.