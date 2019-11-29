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В Албании продолжают поиски жертв разрушительного землетрясения

По последним данным, из-под завалов удалось извлечь тела четырех десятков погибших. На помощь прибыли итальянские специалисты. Это команда спасателей, медиков и инженеров. За три дня спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего же травмы в результате стихии получили более 600 человек.

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