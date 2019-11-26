В Албании растет число жертв землетрясения

Семь человек погибли, еще более трехсот пострадали в результате мощного землетрясения в Албании. Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли возле столицы Тираны. Разрушены десятки построек. Под завалами могут находиться люди. В регионе идет масштабная поисково-спасательная операция. Специалисты приняли около 400 звонков с просьбами о помощи. Отменены занятия в учебных заведениях Тираны, Дурреса и Лежи.



