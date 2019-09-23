В Албании увеличилось число жертв землетрясения

Число жертв самого сильного за последние 30 лет двойного землетрясения в Албании увеличилось до 105 человек. В ночь на 22 сентября на территории страны зафиксированы 297 подземных толчков, максимальная магнитуда которых составила 5,8 балла. Больше всего пострадала столица - Тирана - там разрушено более 180 объектов инфраструктуры. Здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес. Серьезные последствия и в ряде городов в юго-западной части Северной Македонии. Отголоски подземных толчков ощутили на греческом острове Корфу.