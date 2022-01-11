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В Алматы начали восстанавливать работу предприятий и инфраструктуру

В Казахстане продолжается антитеррористическая операция. В Алматы задержали более 1 200 участников террористических атак и других преступлений. Всего же по стране с начала протестов задержаны почти 10 тысяч человек. Накануне появились новые кадры с места беспорядков. На них видно, как группа вооруженных боевиков ведет огонь по зданию одного из департаментов полиции Алматы. В целом же страна постепенно возвращается к нормальной жизни: в мэрии крупнейшего города Казахстана заявили, что восстанавливают работу инфраструктуры и предприятий. Муниципальные службы заходят только в те районы, которые сочтены безопасными.

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