В Алматы провалившийся грузовик лишил горячей воды 300 домов

В Алматы грузовик провалился под землю. Его веса не выдержало дорожное покрытие. Был поврежден магистральный водопровод - без горячей воды остались 300 многоквартирных домов. Власти сообщают, что водитель автомобиля нарушил обязательные для всех ограничения: проезд тяжелых грузовиков по улице, где случилась авария, категорически запрещен.