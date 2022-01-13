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В Алматы возобновили работу банки, магазины, ходит общественный транспорт

На улицах Алматы продолжается повседневная жизнь. Работают в штатном режиме банки, магазины, ходит общественный транспорт, функционируют АЗС. Возобновилась работа аэропорта. Внутренние и международные рейсы выполняются сегодня по расписанию с 8 утра до 9 вечера. Для проезда в мегаполисе открыли и главную площадь Республики.

С последней информацией с места событий передает Александр Камович (видео).

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