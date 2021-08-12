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В Алжире растет число погибших при лесных пожарах
Средиземноморье продолжает бороться с огнем. В Алжире растет число погибших при лесных пожарах. Огонь унес 65 жизней. Из них 28 - это солдаты, помогавшие сражаться с пламенем. Пострадали более тысячи человек. 600 семей остались без крова. В стране объявлен трехдневный траур.
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