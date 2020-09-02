В Амазонии фиксируют более 30 тыс. лесных пожаров

В Южной Америке горит Амазония. Только в бразильской части реки зафиксировано более 30 тысяч лесных пожаров. Из-за неграмотной вырубки огонь распространился и на сельхозполя, которые появились на месте бывших джунглей. Ученые прогнозируют, что с таким уровнем негативного техногенного влияния на природу к концу столетия от памятника природы останется лишь маленький кусочек леса.