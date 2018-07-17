В американских СМИ раскручивают новую историю о "русском следе"

Минюст объявил о задержании в Вашингтоне 29-летней россиянки Марии Бутиной. Ее обвиняют в шпионаже. Утверждается, что она занималась деятельностью в интересах России без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции.

Девушке грозит до пяти лет тюрьмы. Сама Бутина через своего адвоката сообщила, что ничьим агентом не является. Российское посольство выясняет все обстоятельства, связанные с задержанием. Известно, что Бутина находилась в США по студенческой визе.