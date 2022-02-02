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В американских тюрьмах участники протестов на Капитолийском холме начали голодовку

Пока США в нарушение всех договоренностей активно накачивают оружием и "правильной" идеологией украинцев, в американских тюрьмах участники протестов на Капитолийском холме уже начали голодовку. Они отказываются принимать пищу, пока их требования не будут выполнены. Среди них тщательное расследование в Конгрессе жестокости полиции Капитолия 6 января и убийства Эшли Бэббит и Розанны Бойланд, немедленное освобождение всех задержанных 6 января без криминального прошлого, равное обращение по закону - аналогичные мягкие приговоры как у участников беспорядков 2020 BLM и ANTIFA. Самое главное - осуществить пересчет голосов на президентских выборах в США 2020 года, которые уже назвали издевательством над людьми и их правами.

Здравствуйте, мои собратья-патриоты. Пришло время сказать "хватит". В настоящее время я нахожусь в подвале тюрьмы округа Колумбия, в "дыре"... Предполагаемое преступление? Вместе с более чем 1 миллионом других безоружных американских патриотов выступил против тирании, защищая женщин и стариков, свою жизнь, свою страну, свою Конституцию и даже спасая жизнь 6 января. Я больше не могу в хорошем сознании, с моей верой во Всевышнего Бога отождествлять или иметь какое-либо отношение к де-факто федеральному правительству и их коррумпированным министерству юстиции и исправительным учреждениям. В понедельник я начну продолжительную голодовку до моего следующего судебного заседания в среду, 23 февраля, где будет большой мирный протест.
Вот что пишет один из заключенных

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