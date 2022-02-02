В американских тюрьмах участники протестов на Капитолийском холме начали голодовку

Здравствуйте, мои собратья-патриоты. Пришло время сказать "хватит". В настоящее время я нахожусь в подвале тюрьмы округа Колумбия, в "дыре"... Предполагаемое преступление? Вместе с более чем 1 миллионом других безоружных американских патриотов выступил против тирании, защищая женщин и стариков, свою жизнь, свою страну, свою Конституцию и даже спасая жизнь 6 января. Я больше не могу в хорошем сознании, с моей верой во Всевышнего Бога отождествлять или иметь какое-либо отношение к де-факто федеральному правительству и их коррумпированным министерству юстиции и исправительным учреждениям. В понедельник я начну продолжительную голодовку до моего следующего судебного заседания в среду, 23 февраля, где будет большой мирный протест.

Вот что пишет один из заключенных