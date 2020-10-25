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В Детройте акция протеста накануне обернулась жесткими задержаниями

Демонстранты вышли на улицы после того, как местный начальник полиции сделал расистские комментарии в соцсетях. Он был временно отстранен, но затем вернулся к работе. Протестующие блокировали дорогу и не реагировали на просьбы стражей порядка разойтись.

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