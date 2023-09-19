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В американском Диснейленде поймали черного медведя

Квест в американском Диснейленде. Биологи и правоохранители ловили дикого черного медведя в парке развлечений во Флориде. Косолапого заметили сидящим на дереве на территории "Сказочного королевства". На время пришлось закрыть несколько участков парка. К счастью, обошлось без пострадавших. Хищника поймали и доставили к сотрудникам природоохранных органов. Предположительно, медведица пришла в Диснейленд в поисках пищи.

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