В американском Диснейленде поймали черного медведя

Квест в американском Диснейленде. Биологи и правоохранители ловили дикого черного медведя в парке развлечений во Флориде. Косолапого заметили сидящим на дереве на территории "Сказочного королевства". На время пришлось закрыть несколько участков парка. К счастью, обошлось без пострадавших. Хищника поймали и доставили к сотрудникам природоохранных органов. Предположительно, медведица пришла в Диснейленд в поисках пищи.