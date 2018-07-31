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В американском Фениксе пытаются ликвидировать последствия шторма

Без электричества остались более 100 тысяч потребителей. Перед грозой город и его окрестности накрыла мощная пылевая буря. Из-за непогоды в городе перекрывали дороги. 

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