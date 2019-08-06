В американском городе Батон-Руж неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете

Срочные сообщения приходят из американского городка Батон-Руж, штат Луизиана. Местные СМИ сообщают, что неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете. При этом в больницу доставлен пострадавший с огнестрельным ранением. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики. В небе барражирует вертолет. В офисе шерифа утверждают, что инцидент в настоящее время не рассматривается как активный. А это значит, что стрелок либо ликвидирован, либо задержан.