На гребне волны. В американском городе Юпитер прошел чемпионат собак по серфингу. Егопровели, чтобы собрать деньги для нуждающихся домашних животных. На трюки пришли посмотреть несколько тысяч зрителей. Четвероногих поддерживали их владельцы. Чтобы поймать волну, каждому участнику дали 10 минут. Оценки судей зависели отуверенности собак на воде.