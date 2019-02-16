В американском Иллинойсе уволенный мужчина устроил стрельбу, погибли 5 человек

Новые подробности стрельбы в американском Иллинойсе, где, по последним данным, погибли 5 человек. Нападение совершил у себя в офисе сотрудник одной компании. 45-летний мужчина открыл огонь сначала на рабочем месте, когда во время совещания узнал о своем увольнении, а затем вышел на территорию фирмы и продолжил стрельбу из пистолета с лазерным прицелом. Преступника ликвидировала полиция. Отметим, мужчина работал в компании 15 лет. Специалисты выясняют, было ли нападение спланировано.