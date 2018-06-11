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В американском Орландо продолжается драма с захватом заложников

Вооруженный мужчина удерживает 4 детей в своей квартире. Переговоры со злоумышленником ведут сотрудники спецназа. А несколькими часами ранее на 911 позвонила девушка, которая пожаловалась на насилие со стороны бойфренда. Прибывшие на место происшествия стражи порядка пытались задержать мужчину, но он открыл по полицейским огонь и тяжело ранил одного из них. Правоохранитель прооперирован, его жизнь вне опасности. Если переговоры с преступником не увенчаются успехом, спецназ будет штурмовать здание, сообщают местные СМИ.

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