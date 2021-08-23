В американском Портленде группировка "Гордые парни" устроила митинг

Американский Портленд внезапно стал похож на место боевых действий. В городе радикальная правая группировка "Гордые парни" решила провести митинг. В это же время на улицы вышли представители левого движения "Антифа". Несоответствие взглядов обрело физическую форму. Началась потасовка. Противники не гнушались использовать спецсредства и пиротехнику.