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В американском штате Мичиган из-за проливных дождей произошел прорыв дамб на реке Титтабаваси
Власти эвакуируют из опасной зоны около 10 000 жителей округа Мидленд.
Местные власти заявили, что наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что с особенно серьезной угрозой наводнения столкнулся центр Мидленда. В городе, на берегу реки Титтабаваси, располагается химический завод Dow Chemical. Ему также угрожает подтопление.
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